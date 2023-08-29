KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ağustos 2023 18:57
Gsb destek personel sonuçları ne zaman

Mrb arkadaslar edirne merkezdenim gsp edirneden 74 personel alımı acti 25 tanesi erkek temizlik. Benim puanim 74.353 basvuru yaptim. Bu sonuclar ne zaman aciklanacak bilgisi olan varmi. Ve bu kadar kisi edirnede bir yere alinmayacak heralde dimi ilcelerinede mi dagitilacak nasil oluyor. Ben merkezde ikamet ediyorum

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.GSB koruma güvenlik şehir ve puanları yazalım2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek BaşlıkMerkez Bankası Teknisyen AlımıGelir idaresine atananlarGençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik GörevlisiKİT 399 Kurumlar ve 657 Memurluklar Artıları - EksileriKPSS 2023/1 Atama Sonuçları

Sözlük

sigaraya yeniden başlamak 2 araba arkası yazıları 2 Pargalı İbrahim Paşa 1 üzülmek 2 Bi molada iki nikle iki farklı karakter olmak 2 13 yaşam 1 yazarların kendilerini benzettikleri roman kahramanı 3 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 last of us 2 bir hikaye 1

Son Haberler

Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıAstsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olduEskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğulduAdana'da ağabeyini öldüren, 4 akrabasını yaralayan şahıs intihar girişiminde bulunduErzincan ile Iğdır'da sağanak sonucu taşkınlar ve sel meydana geldi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?