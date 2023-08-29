Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 19:17
MEB Mağduru
ilk mazeret tayinimde muhtemel boşalacaklar gidemediği için 45 km köy okuluna atandım. Bugün il emri gelecektir büyük ihtimalle. Merkez okullarda kontenjan boş kalacak bizler ise her gün 1 saat yol çekicez. benim anlamadığım madem il emri verilecekti neden bir hafta sonrasına bırakılıyor? Meb sürekli bir mağduriyet yaratıyor

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