MEB Mağduru

ilk mazeret tayinimde muhtemel boşalacaklar gidemediği için 45 km köy okuluna atandım. Bugün il emri gelecektir büyük ihtimalle. Merkez okullarda kontenjan boş kalacak bizler ise her gün 1 saat yol çekicez. benim anlamadığım madem il emri verilecekti neden bir hafta sonrasına bırakılıyor? Meb sürekli bir mağduriyet yaratıyor

ilk mazeret tayinimde muhtemel boşalacaklar gidemediği için 45 km köy okuluna atandım. Bugün il emri gelecektir büyük ihtimalle. Merkez okullarda kontenjan boş kalacak bizler ise her gün 1 saat yol çekicez. benim anlamadığım madem il emri verilecekti neden bir hafta sonrasına bırakılıyor? Meb sürekli bir mağduriyet yaratıyor