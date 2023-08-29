Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 19:44
Akademik alan mı yoksa tekrar üniversite sınavı mı?

Merhabalar ben 3. Sınıfa geçen iyi bir üniversitede hemşirelik fakültesi öğrencisiyim. 2. Sınıfta fikirlerimde bazı değişiklikler oluştuğu için mesleğin bana uygun olmadığını farkettim. Akademik alanda ne yapabilirim diye araştırma yaptım ama bir yandan da YKS ye tekrar hazırlanıp herhangi bir tıp ya da diş hekimliği fakültesine mi geçsem düşüncesine sahibim. Sizce kolaylıkları zorlukları nelerdir? Hemşireliğin akademik alanında neler yaşarım? Üniversite sınavına hazırlanıp kazanmaya çalışmak mantıklı mı? Saygı çerçevesinde yorumlarsanız çok sevinirim teşekkürler?

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