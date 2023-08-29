Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 20:24
İETT Şoförleri Kamu olarak mı geçiyor?

Bu konu hakkında hiç bir fikrim olmadığı için soruyorum. Maaş aralığına baktığımda şuan 16bin ile 40bin arası oynuyor deniyor. İlk sıfır giren biri taşeron başlayıp 4 sene sonra kadroya geçiyor diye okudum. Peki kadroya geçildiğinde mi kamu olunuyor?

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