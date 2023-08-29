Tıbbi Sekreter olarak ayniyatta çalıştırılabilirmiyim ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Resmi tatil yıllık izinEv sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyorEğitim tayiniAciill asker eş durumu3+1 personel eş durumu tayini bilgisi olan yardımcı olabilir mi?Fazla mesai çarpanı ve döner sermayeHekim dışı sağlık personeli taban katsayısı hk.2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiTayin hk bilgiSağlık Mazereti Tayini
Sözlük
Son Haberler
New York Belediyesi cuma ezanının açıktan okunmasının önündeki engeli kaldırdıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıAstsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olduEskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğulduAdana'da ağabeyini öldüren, 4 akrabasını yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?