Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 20:31
Tıbbi Sekreter olarak ayniyatta çalıştırılabilirmiyim ?

Yeni başladım göreve İSM de ve ayniyat bölümüne verdiler beni, orada çalışabilir miyim ? Malum her işi kitleyebilirler yeni olduğumuz için mevzuat olarak bilgim yok yardımcı olabilirseniz memnun olurum.


Kosankaplumbagam
Aday Memur
29 Ağustos 2023 21:03

Bu işi yaparken 2. bir iş verebilirler mi aynı anda ? Öyle bir niyetleri olduğu kanaatindeyim çünkü

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