Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 20:51
Nereye, kaç hizmet puanı ile atandınız?

Bölümünüzle birlikte atandiginiz yeri ve hizmet puaninizi yazarmisiniz?


resmiplaka
Memur
29 Ağustos 2023 20:52
ardahan- pimapen yetiştiriciliği-10milyor puan

Dalaras
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 21:10

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