Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 20:58
İl emri geldi.

Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar


tr.bargu
Aday Memur
29 Ağustos 2023 20:59
bakan twitinde gördüm ama nerden kontrol ediyoruz mebbis de birşey gözükmüyor

SEDUSHKA
Aday Memur
29 Ağustos 2023 21:04

Şimdi nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?


math4life
29 Ağustos 2023 21:04

hayırlı uğurlu olsun


sefa-24
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 21:05
personel gov trye girin sonuç açıklama ekranına mebbisle girin atandığınız il mem i göreceksiniz
tr.bargu, 16 dk. önce
bakan twitinde gördüm ama nerden kontrol ediyoruz mebbis de birşey gözükmüyor

tr.bargu
Aday Memur
29 Ağustos 2023 21:06
teşekkürler
sefa-24, 10 dk. önce
personel gov trye girin sonuç açıklama ekranına mebbisle girin atandığınız il mem i göreceksiniz
Toplam 5 mesaj

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