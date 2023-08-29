Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 21:05
mazeret il emri hayırlı olsun
Sevgili meslektaşlarım, öğretmenler odası toplantılarımızın ana gündem maddelerinden birisi özellikle aile birliği mazereti nedeniyle yer değiştirme talepleri oldu. Bu konu bizim de çok hassas olduğumuz bir konu. İller arası mazerete bağlı yer değişikliği için geçerli bir mazereti olup atanamayan öğretmenlerimizi, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atamış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun.

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