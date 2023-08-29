Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 21:09
İl ve İlçe Emri geldi

Sayın bakanımız sağolsun daha iyisini yaptı, sadece il değil ilçe emrinide uyguladı. Hayırlı uğurlu olsun.

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