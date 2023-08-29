Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ağustos 2023 21:25
Deniz astsubay sınıfları

merhabalar. damyo ya gideceğim ve merak ettiklerim var.hangi sınıf ne kadar seyir yapar? hangi sınıfı önerirsiniz? bilgisi olan varsa cevaplarsa çok memnun olurum

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