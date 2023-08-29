Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 21:26
Artık memura kız bile vermezler...

Eskiden damat adayları arasında 1.sırada olan popüler meslek memurluk, günümüzde listenin sonunda yer almakta.


emre0476
Aday Memur
29 Ağustos 2023 21:27
Verilir de mayası olan memura verilir..

matematikogretmenii
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 22:49
Memuruz diye zaten her yerde hor görülüyoruz.
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