Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 21:40
İl emri işleyişi nasıl oluyor?

Arkadaşlar öncelikle hepimize hayırlı olsun. İl emrindeyken süreç nasıl işliyor ne yapılması gerekiyor şimdi


atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 22:31

İle gidip göreve başlıyorsunuz. Orada size ya her gün gelin derler (genelde demezler) veya bazı günler gelin ya da arayın derler. En önemlisi hangi okula atanmak istediğinize dair bir liste beş okul tercihinin de bulunduğu dilekçeyi yazarsınız. Kararname gelince göreve başlarsınız.

15 sene önce böyleydi. Şimdi uygulamayı bilmiyorum. Zor değil. Yalnız okulları iyi araştırın çok sıkıntılı okullar olabiliyor.


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 22:57
Hocam şubat atamasında il emri olmuyormuş sanırım. Sizce bu sene olur mu seçimden dolayı Bi fikrinizi almak istedim.
atahoca, 1 saat önce

İle gidip göreve başlıyorsunuz. Orada size ya her gün gelin derler (genelde demezler) veya bazı günler gelin ya da arayın derler. En önemlisi hangi okula atanmak istediğinize dair bir liste beş okul tercihinin de bulunduğu dilekçeyi yazarsınız. Kararname gelince göreve başlarsınız.

15 sene önce böyleydi. Şimdi uygulamayı bilmiyorum. Zor değil. Yalnız okulları iyi araştırın çok sıkıntılı okullar olabiliyor.


sipsa26
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 22:59

Hocam sizin çıkmadım ı. Şubatta da il emri oluyor. Ben olduğuna şahit oldum.

sinelt, 51 dk. önce
Hocam şubat atamasında il emri olmuyormuş sanırım. Sizce bu sene olur mu seçimden dolayı Bi fikrinizi almak istedim.

sefa-24
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 23:03
Konya il memde atama şefi Şubat'ta genelde il emri olmuyor bu sene de zannetmiyorum dedi. Ben de belediye başkanı seçimiyle il emrinin alakası olduğunu düşünmüyorum yani ne alaka diyesim geliyor

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:04
Çıkmadı hocam. Zaten beklemiyordum. 3 okul yazmıştım. Ben şimdi ocağa kadar ücretsiz izinde beklemedeyim. Ocak 1 de dönecek şekilde ayarlama yapacağım ama ocak ayı içinde oluyor değil mi genelde? Aralıkta başlamam gerekmez herhalde. Umarım verilir olur da çıkmazsa yoksa verilmezse ikinci dönemi de ücretsizle geçiremem çok çok zor olur malesef :( ilginize teşekkür ederim bu arada. Birkaç gündür çok yazıyorum buralarda stresten o nedenle dikkatinizi çekmiş sanırım :)
sipsa26, 49 dk. önce

Hocam sizin çıkmadım ı. Şubatta da il emri oluyor. Ben olduğuna şahit oldum.


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:06
Ben de biliyorum genelde olmadığını da hani genelde seçim zamanları bu tarz şeyler oluyor ya o nedenle aklıma geldi. Bakalım kısmet. Muhtemelen normal puanım yeter diye düşünüyorum ocakta eş durumu atamasına ama bakalım. Bu ağustos eş durumunda 241 puanla Antalya merkeze atanan var. Benim 267 puanım var.
sefa-24, 45 dk. önce
Konya il memde atama şefi Şubat'ta genelde il emri olmuyor bu sene de zannetmiyorum dedi. Ben de belediye başkanı seçimiyle il emrinin alakası olduğunu düşünmüyorum yani ne alaka diyesim geliyor

atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:06

Bilemiyorum. Önceki bakan olmayacağını sadece yaz aylarında olacağını söylemişti. Fakat şimdiki bakan hem mağduriyetlerin fazla olmasının zor göğüslenmesi, hem seçim yüzünden çıkarabilir. İlk cümlede dediğim gibi bilmiyorum.

sinelt, 51 dk. önce
Hocam şubat atamasında il emri olmuyormuş sanırım. Sizce bu sene olur mu seçimden dolayı Bi fikrinizi almak istedim.

sefa-24
Daire Başkanı
29 Ağustos 2023 23:07
inşallah olur hocam
sinelt, 42 dk. önce
Ben de biliyorum genelde olmadığını da hani genelde seçim zamanları bu tarz şeyler oluyor ya o nedenle aklıma geldi. Bakalım kısmet. Muhtemelen normal puanım yeter diye düşünüyorum ocakta eş durumu atamasına ama bakalım. Bu ağustos eş durumunda 241 puanla Antalya merkeze atanan var. Benim 267 puanım var.

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:08
Teşekkür ederim cevap için hocam. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Ağustos ve ocak atamasını avantaj olarak karşılaştırırsak gözlemlerinize göre nasıl oluyor? Yani hangisinde genelde daha çok kontenjan açılıyor gibi. Ya da ocakta başvuran daha mı az olur vs.
atahoca, 42 dk. önce

Bilemiyorum. Önceki bakan olmayacağını sadece yaz aylarında olacağını söylemişti. Fakat şimdiki bakan hem mağduriyetlerin fazla olmasının zor göğüslenmesi, hem seçim yüzünden çıkarabilir. İlk cümlede dediğim gibi bilmiyorum.


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:09
İnşallah hocam bakalım ocağa kadar düşünmemeye çalışayım en iyisi :)
sefa-24, 41 dk. önce
inşallah olur hocam

atahoca
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:33

Bilemiyorum. Konu hakkında inceleme yapmadım.

Norm durumu, atama olup olmaması, atamaların nerelere yapılacağı, genel tayin dönemindeki durumda açılan kontenjanlar hepsi etkili.

Bu sene il içi ve il dışı beraber (Bu daha önce yapılmayan bir uygulama)oldu. O yüzden il dışından gelmek isteyenler için avantaj oldu. Merkezler genelde il içi tayinde kullanılıyordu genelde. Bunlar dahi durumu etkileyen şeyler. Bir daha olur mu bilemiyorum.

Öncelikler iyi belirlenmeli. İnsanlar bazı şehirlerin ismini duyunca misal Antalya'yı duyunca sadece sahil, turizm geliyor. Halbuki ulaşımın çok olduğu yerler de var. Malum Toroslar. Önceliğinizi belirleyip (ile giriş yapmak gibi) ona göre hareket etmek lazım.

sinelt, 40 dk. önce
Teşekkür ederim cevap için hocam. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Ağustos ve ocak atamasını avantaj olarak karşılaştırırsak gözlemlerinize göre nasıl oluyor? Yani hangisinde genelde daha çok kontenjan açılıyor gibi. Ya da ocakta başvuran daha mı az olur vs.

sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:36
Teşekkür ederim hocam cevap için. Benim önceliğim merkeze git gel yapabileceğim bir yerden ile giriş yapmak. Merkeze atanmayı zaten beklemiyorum yani. Daha uzağa gidememe sebebim de 2 küçük çocuğum olması ve onların okullarının merkezde olması. İnşallah ocakta biter artık bu stresim ne diyeyim. Tekrar teşekkürler vaktinizi aldım.
atahoca, 15 dk. önce

Bilemiyorum. Konu hakkında inceleme yapmadım.

Norm durumu, atama olup olmaması, atamaların nerelere yapılacağı, genel tayin dönemindeki durumda açılan kontenjanlar hepsi etkili.

Bu sene il içi ve il dışı beraber (Bu daha önce yapılmayan bir uygulama)oldu. O yüzden il dışından gelmek isteyenler için avantaj oldu. Merkezler genelde il içi tayinde kullanılıyordu genelde. Bunlar dahi durumu etkileyen şeyler. Bir daha olur mu bilemiyorum.

Öncelikler iyi belirlenmeli. İnsanlar bazı şehirlerin ismini duyunca misal Antalya'yı duyunca sadece sahil, turizm geliyor. Halbuki ulaşımın çok olduğu yerler de var. Malum Toroslar. Önceliğinizi belirleyip (ile giriş yapmak gibi) ona göre hareket etmek lazım.

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