İl emri işleyişi nasıl oluyor?

Çıkmadı hocam. Zaten beklemiyordum. 3 okul yazmıştım. Ben şimdi ocağa kadar ücretsiz izinde beklemedeyim. Ocak 1 de dönecek şekilde ayarlama yapacağım ama ocak ayı içinde oluyor değil mi genelde? Aralıkta başlamam gerekmez herhalde. Umarım verilir olur da çıkmazsa yoksa verilmezse ikinci dönemi de ücretsizle geçiremem çok çok zor olur malesef :( ilginize teşekkür ederim bu arada. Birkaç gündür çok yazıyorum buralarda stresten o nedenle dikkatinizi çekmiş sanırım :)

Çıkmadı hocam. Zaten beklemiyordum. 3 okul yazmıştım. Ben şimdi ocağa kadar ücretsiz izinde beklemedeyim. Ocak 1 de dönecek şekilde ayarlama yapacağım ama ocak ayı içinde oluyor değil mi genelde? Aralıkta başlamam gerekmez herhalde. Umarım verilir olur da çıkmazsa yoksa verilmezse ikinci dönemi de ücretsizle geçiremem çok çok zor olur malesef :( ilginize teşekkür ederim bu arada. Birkaç gündür çok yazıyorum buralarda stresten o nedenle dikkatinizi çekmiş sanırım :)