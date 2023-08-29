Merhabalar. Ben ücretsiz izin almak istiyorum 15 Eylül den 1 ocağa kadar. Dilekçede böyle süre belirtebilir miyim? Ocakta eş durumu atamasına başvurabilmek için işe dönmüş olmam gerekiyormuş sanırım. Bu şekilde tarih aralığı belirtmemde bir sakınca var mı acaba?

Merhabalar. Ben ücretsiz izin almak istiyorum 15 Eylül den 1 ocağa kadar. Dilekçede böyle süre belirtebilir miyim? Ocakta eş durumu atamasına başvurabilmek için işe dönmüş olmam gerekiyormuş sanırım. Bu şekilde tarih aralığı belirtmemde bir sakınca var mı acaba?