Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 21:43
ücretsiz izin
Merhabalar. Ben ücretsiz izin almak istiyorum 15 Eylül den 1 ocağa kadar. Dilekçede böyle süre belirtebilir miyim? Ocakta eş durumu atamasına başvurabilmek için işe dönmüş olmam gerekiyormuş sanırım. Bu şekilde tarih aralığı belirtmemde bir sakınca var mı acaba?

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