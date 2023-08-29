Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Ağustos 2023 22:21
Kültür ve Turizm - Makine Mühendisi alımı

Yeni yapılan alımda makine mühendisleri de var.

Fakat kurum hakkında bilgim yok.

Makine mühendisleri ne işler yapar bilgisi olan var mı ?

örneğin İller idaresine bağlı mı çalışır diğer mühendisliklerle beraber ?


arkeomania
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 22:31
İnşaat ve harita mühendisleri koruma kurullarında çalışır ama makine mühendisi ne iş yapar bilmiyorum. Hiç denk gelmedim.
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