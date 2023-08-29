Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2023 22:32
Kadrolu dan Sözleşmeliye geçiş mümkün mü

Kadrolu zabıt kâtibiyim kpss puanım ile gsb sözleşmeli büro memurluğuna atansam herhangi bir bekleme süresi veya muvafakat durumu söz konusu mu

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiSürekli tayin yazmaktan ikaz yedimİstirahat Raporu HakkındaÖzel sektör eş tayini SoruşturmaAdalet bakanlığı kazanımları belli olduKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş hk.Adalet Bakanlığı Boşanma durumunda tayin hakkındaEğitim hakkıSağlik tayini redd

Sözlük

clostridium botulinum 1 CUMA MESAJI 4 işsizlik 2 z kuşağı 3 kurtulamadım kötü avrat elinden 1 bütün psikopatlar beni buluyor 2 memurlar nete girdiğinde sende hangi reklamlar çıkıyor 3 oraları karıştırma 2 Asya.00 4 dürüst 2

Son Haberler

AYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandıIsparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret ettiKamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdiOyuncu Ünal Silver vefat ettiZonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?