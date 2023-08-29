2023 ağustos ikinci tayin iptali

Aynen öyle. O kadar umutla bekleyen insan var. Daha açıklanır açıklanmaz iptal düşünenler var bir de. Yazık gerçekten.

Aynen öyle. O kadar umutla bekleyen insan var. Daha açıklanır açıklanmaz iptal düşünenler var bir de. Yazık gerçekten.