Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 22:36
2023 ağustos ikinci tayin iptali

Herkese iyi akşamlar. Demin ikinci il dışı tayin sonucu açıklandı ve başka şehirde bir kuruma atandığımı gördüm. Bu tayini iptal etme hakkım var mıdır? Nasıl bir yol izlemem gerekir?


melcea
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 22:54

Tercih edince atanmaniz cok normal degil mi?


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 22:56
Umarım iptal edemezsiniz. Canı gönülden diliyorum.

**LEVENT**
Şef
29 Ağustos 2023 23:20

İnsanlar iptal etmeyi düşündükleri yerleri neden yazarlar bilmiyorum. Bu her tayin döneminde olan bir şey.


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:21
Aynen öyle. O kadar umutla bekleyen insan var. Daha açıklanır açıklanmaz iptal düşünenler var bir de. Yazık gerçekten.
**LEVENT**, 29 dk. önce

İnsanlar iptal etmeyi düşündükleri yerleri neden yazarlar bilmiyorum. Bu her tayin döneminde olan bir şey.


melcea
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:23

Bence tamamen dalga gecmek, insanlarin sinir uclariyla oynamak icin acilmis bir baslik.


bursastore
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:26
çocuk oyuncağı mı bu demek ki orayı istemişsiniz ki atanmışsınız. zorla sizi oraya atamıyorlar ya

**LEVENT**
Şef
29 Ağustos 2023 23:26

Bakanlık tayini çıkıp iptal ettirmek isteyenlere ceza verecek aslında. Mesela 1 tayin dönemi tayin haklarını elinden alacak. Sizlerin iptal etmek için yazdığınız yerleri büyük bir heyecanla bekleyen kişiler var.


plesibo
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:27

Hocam görev yaptığınız kuruma mazeretinizi içeren bir dilekçeyle iptal başvurusunda bulunun, onlarda dilekçenizi bakanlığa iletir. Sonuç ne olur bilinmez tabi , geçerli bir mazeretiniz yoksa büyük ihtimalle talebiniz reddedilir. Ama ilk atamada olduğu gibi bir bakarsınız tekrar iptal hakkı verilir , o yüzden iptal etmek gibi bir niyetiniz varsa ilişik kesmek için acele etmeyin , tabi bu aşamada dilekçe vermeniz size zaman kazandıracaktır, dilekçenize cevap beklerken ilişiğinizi kesmeden bekleyebilirsiniz


sinelt
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:37
Bence de bir yaptırımı olmalı böyle kolayca söylememeli herkes iptal etmek istiyorum diye.
**LEVENT**, 23 dk. önce

Bakanlık tayini çıkıp iptal ettirmek isteyenlere ceza verecek aslında. Mesela 1 tayin dönemi tayin haklarını elinden alacak. Sizlerin iptal etmek için yazdığınız yerleri büyük bir heyecanla bekleyen kişiler var.

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesi2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunuev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?Önlük Saçmalığıöğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?İl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.edebiyat öğretmenliği atanma

Sözlük

müzmin 2 başkalarının hayatını dizayn etmek 1 CUMA MESAJI 4 elverişli 1 zümrüd-ü anka kuşu 1 sigaraya yeniden başlamak 2 Bugün olanlar 4 z kuşağı 3 13 yaşam 1 enflasyon 1

Son Haberler

AYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandıIsparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret ettiKamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdiOyuncu Ünal Silver vefat ettiZonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?