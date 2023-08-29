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Editörler : Lanet


29 Ağustos 2023 22:42
kurumlar arası yer degisikliği
2023 mayısta 4b liyken kadro aldım kurumlar arası degisiklik icin 3+1 kuralı devam ediyor mu bu kural varken degisiklik yapan oldumu bilen biri cevaplarsa sevinirim

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