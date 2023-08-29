Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2023 22:43
İkinci üniversite izni

Sağlık bakanlığında fizyoterapistim ikinci üniversite olarak sağlık alaninda bir bölüm okursam kurum mesai saatleri içinde bile olsa izin vermek zorunda mı ?


afilun
Memur
29 Ağustos 2023 23:09

Hayır zorunda değil. Mesai saatini doldurmak zorundasınız


Hakancigersoken
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:43
Amirinin inisiyatifinde
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