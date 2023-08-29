herhangi bir sıkıntı yaşamazsın zaten kurul aldığın raporu şekil yönünden inceliyor yani rapor sahtemi değil mi diye ama bizim kurum raporu hasta olup olmadığını öğrenmek istiyor

herhangi bir sıkıntı yaşamazsın zaten kurul aldığın raporu şekil yönünden inceliyor yani rapor sahtemi değil mi diye ama bizim kurum raporu hasta olup olmadığını öğrenmek istiyor