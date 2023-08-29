Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Ağustos 2023 22:53
Usul fen

10 gün rapor aldım devlet hastanesinden, usul fene sevk edildim,emniyete imza için çağrıldım ve ertesi gün hastaneye sağlık kuruluna gittim.Sağlık kurulu en erken bir hafta sonrası için randevu olduğunu söyledi,geldiğime dair giriş kayıt yapamayacağını söylediler , bundan dolayı sıkıntı yaşar mıyım, usul fene gitmemekten?


&YuSuF&
Memur
29 Ağustos 2023 23:06
herhangi bir sıkıntı yaşamazsın zaten kurul aldığın raporu şekil yönünden inceliyor yani rapor sahtemi değil mi diye ama bizim kurum raporu hasta olup olmadığını öğrenmek istiyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiNumara sorgulatmaLGS sınav ücretiEmekli ikramiyesi Trafik polisliği yaşadıklarım ve gördüklerim...fabrika işçisiMukayyit olmakVakıfbank trigger otomatik kesinti!!

Sözlük

vay vay vay 2 dürüst 2 araba arkası yazıları 2 vazgeçmek 1 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 alışmak 5 İçinden geleni söyle 13 eşşek kadar olmak 2 Halka Arz 1 CUMA MESAJI 4

Son Haberler

AYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandıIsparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret ettiKamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdiOyuncu Ünal Silver vefat ettiZonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?