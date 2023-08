ÜAK doçentlik kriterlerindeki değişiklik

Bilindiği üzere ÜAK Tarafından doçentlik kriterleri değiştirilmiş olup 2024 Mart?tan itibaren geçerli olacağı söylenmiştir. Ancak bilim alanlarında ki değişiklik 2023 Ekim?den itibaren geçerli sayılmıştır. Benim gibi bilim alanı değiştirilip sosyalden sağlığa geçen birinin kriterleri sağlayabilmesi için en azından mevcut değişikliğin 2024 Marttan itibaren başlatılması önemlidir. Mevcut değişikliğin bir an önce değiştirilmesi Ekim 2023?te doçentliğe başvuracakların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için sesimizin duyulması çok önemlidir. Ben bu tarihe kadar bunca yıldır çalışmalarımı sosyal bilim temel alanına ve alan indeksine göre hazırladım ancak birden bölümüm sağlığın altına Yerleştirilip iki ay içersinde bana sağlığa uygun kriterleri sağla denilmektedir. 2023 te Doçentliğe İstenilen puanı neredeyse iki katına yakın bir puan da başvurma hakkım varken sağlığın altıda bölüm geçirilerek şu an mevcut kriterleri sağlayamıyorum ve asgariye takılıyorum. Bu nedenle yaşadığım bu mağduriyetin ve benim gibi böylesi mağduriyet yaşayan arkadaşlarımın sürecine dair üniversiteler arası kurul?un bir an önce bir düzeltme yapması elzemdir.