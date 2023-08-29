Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


29 Ağustos 2023 23:06
Arş gör. Lisans okuyabilir mi?

Merhaba arkadaşlar, bir sorum olacaktı. Araştırma görevlisi başka bir üniversitede yüksek lisans yaparken, araştırma görevlisi olduğu üniversitede aynı farklı bir lisans bölümü okuyabilir mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


Hakancigersoken
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:43
okuyabilir
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