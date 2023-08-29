Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 23:06
il emriyle atananların yapması gerekenler
Arkadaşlar öncelikle hayırlı olsun , il emriyle atamam gerçekleşti.Bundan sonra yapmamız gerekenler nelerdir? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

matematikogretmenii
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 23:17
Boş norm yok ne yapacağız diyip ağlamak

ütopikegitimci
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:18
iş ve işlemler hakkında tecrübeli olanlar yazsın lütfen boş yapmayın

coshuva
Genel Müdür
29 Ağustos 2023 23:22
Atandığınız ilin duyuruları ı takip edin. İl memler duyuruya çıkacak.
Toplam 3 mesaj

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