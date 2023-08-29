Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 23:10
ilçe emri hakkında bilgi
arkdaşlar iyi akşamlar eşim ( 344 puan) mazaret tayini ile ilçe emrine atandı. ama ilçede normu yok. bu süreçte ne olacak bilen arkadaşlar yazarsa sevinirm.

qxxwqxxw
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:13
Evet. Tecrübeli arkadaşlar bizleri bilgilendirir ise memnun oluruz.

matematikogretmenii
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 23:16
aile bütünlüğünüz sağlandı bundan sonrası önemli değil bence. Bir şekilde bir görev verirler size beden eğitimi sosyal etkinlik vs derslere girersiniz.

KaptanSpark
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:28
yorumun için teşekkürler hocam
matematikogretmenii, 34 dk. önce
aile bütünlüğünüz sağlandı bundan sonrası önemli değil bence. Bir şekilde bir görev verirler size beden eğitimi sosyal etkinlik vs derslere girersiniz.

ütopikegitimci
Aday Memur
29 Ağustos 2023 23:29
çok şükür
matematikogretmenii, 34 dk. önce
aile bütünlüğünüz sağlandı bundan sonrası önemli değil bence. Bir şekilde bir görev verirler size beden eğitimi sosyal etkinlik vs derslere girersiniz.

Alex10alec
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 23:36

Bundan sonra ayın on beşine ATM'ye gidip parasını çekip hiçbir şey yapmadan çatır çutur yiyecek diğer öğretmenler çene patlatacak eşiniz ayaklarını uzatıp eline kumandasını alıp sabahtan akşama kadar TV başında vakit geçirecek


Alex10alec
Şube Müdürü
29 Ağustos 2023 23:37

Bundan sonra ayın on beşine ATM'ye gidip parasını çekip hiçbir şey yapmadan çatır çutur yiyecek diğer öğretmenler çene patlatacak eşiniz ayaklarını uzatıp eline kumandasını alıp sabahtan akşama kadar TV başında vakit geçirecek

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Sözlük

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