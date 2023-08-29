Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Ağustos 2023 23:23
Tayini Çıkanların Kararnameleri

Arkadaşlar haftaya seminer haftası. Ama tayini gerçekleşenlerin ev bulma, taşınma gibi süreçleri geçirebilmesi için zaman lazım. Kararnameler pazartesiye kadar okula gelmezse, eski okulda seminerlerde mi bulunmamız gerekir? Bu süreçleri geçiren tecrübeli arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler


mina88
Memur
29 Ağustos 2023 23:32

31 Ağustos ilişik kesme olarak takvimde belirtilmiş. O zaman Perşembeye gelir kararname doğru mu?

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