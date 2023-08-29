Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


29 Ağustos 2023 23:26
Cesaret mi - Gerçek mi

İlk başlangıcı ben yapacağım.

Oyun basit, aşağıda yazacak olanın cesaret mi yada gerçek mi itirafta bulunacağını üstteki belirleyecek.

Ama kendiside itirafta bulunduktan sonra.

Başlatıyorum.

Gerçek

Lisede bayan hocamıza aşk mektubu yazan bendim.

Aşağıdaki

cesaret

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