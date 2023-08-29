KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2023 23:59
Sanat tarihi öğretmeni telegram grubu/2024

Arkadaşlar sanat tarihi öğretmeni telegram grubu açtık

Sınava giren P10 olan arkadaşlar bana özelden yazsınlar grubun linkini atıyım

Sayımızı bilelim.

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