Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 00:10
EMEKLİ OLABİLİRMİYİM?
Yaklaşık 24 senelik 657 DMK emekli Sandığı mensubu memurum. 2 ay önce %47 engelli raporu aldım. Sağlıktan dolayı erken emekli olabilirmiyim. Bilgisi olan var mı?

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