Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 00:20
Toplantı sürerken edinilen bilgilere göre toplu sözleşme masasında uzlaşılamayan 55 maddenin 45'i gö

https://www.evrensel.net/haber/497940/hakem-kurulu-memur-zammi-icin-31-agustosta-son-kez-toplanacak


halis4242
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 00:28

Hakem sağolsun 55 maddenin 45 maddesini direkt reddetmiş, kalan 10 madde desin görüşmede kırpıldı mı tam kuşa benzemiş olacak, alkışlar öğretmeni yerin dibine sokan hakem kuruluna!!?

Şaşırdık mı, tabii ki hayır, zaten Yeni Bakan Tekin Bey öğretmenin artık kemerleri sıkması lazım geldiğini belirtmişti!!?

Kalkınma ajansinda bir uzman 80-85 bin maaş alsın, kemerleri öğretmen sıksın!!?


halis4242
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 00:35

Hakem Kurulu memur zammı için 31 Ağustos'ta son kez toplanacak!!?

Öğretmeni/memurun canı çıksın, utanmayın yine buçuklu komik rakamlarda %10,5 falan verin gitsin, enflasyonun %100-200 olduğu bir ülkede memura buçuklu zamlar verin, bunu her türlü hak ediyoruz biz!?

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