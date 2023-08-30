Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 00:23
Sağlık Bakanlığı Masaüstü GUI

Merhaba

Kendi yazmış olduğum bu program sağlık bakanlığına bağlı bir api ile iletişim kuruyor kullanımı çok kolay ve güvenli arayüzüde çok basit ve profesyonel HSYS vb. giriş yöntemlerini destekliyor.

Projeyi test edip hataları bugları bana bildirirseniz çok mutlu olurum.

Proje indirme linki : https://www.mediafire.com/file/gn737gbhv559jcv/SaglikBakanligiDesktopGU%25C4%25B0.zip/file

Proje Virüs Total linki : https://www.virustotal.com/gui/file/b4725698c31e7dafb65a9f4a7794920222adeb7029db9b9e41741d2a8f5014c5/detection (Hiçbir antivürüs zaralı görmedi.)

Kurulum : Projeyi klasore çıkarıp setup dosyasını kurunuz.

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