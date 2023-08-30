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Editörler : Lanet


30 Ağustos 2023 00:32
Redline G50 uydu alıcısı "The uploader has not made this...."

Redline g50 uydu alıcısında youtubeda tüm videolarda video ülkenizde kullanılmıyor hatası veriyor. Yazılımları güncel çoğu şeyi yaptım olmadı. Çözümünü bilen var mı?

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