Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 00:33
55 maddenin 40 i reddedilmiş.

Evrenselin yaptığı habere göre uzlaşılamayan 55 maddenin 40' doğrudan reddedilmiş( kira yardımı gıbi önem arz eden maddeler). Geriye kalanlar THS özel hizmet puanlarına 2-3 artış olmuş onun da dişe dokunur yani yok


emrahnihilist
Memur
30 Ağustos 2023 00:43

Koca bir toplu sözleşme dönemini her sene olduğu gibi sadece sahte enflasyon oranı gibi sıfır(0) kazançla bitiriyoruz.


Yorumsuzadam
Memur
30 Ağustos 2023 01:01

Yine sıfır çektik gitti ömürden 2 yıl daha


srkn34
Aday Memur
30 Ağustos 2023 01:13

Hepsini Allah'a havale ediyorum


Çorluilolsun
Memur
30 Ağustos 2023 01:25

Bardağın dolu tarafından bakınca 15 madde üzerinde görüşülüyor..

Ne bekliyordunuz 3 ayda bir zam mı? Azcık realist olun lütfen özel sektör zamları kamu üzerinden şekilleniyor, memura 8 bin seyyanen verdik emekliye vermedik diye algı yapılıyor bencede yetmez alım gücümüz yıllardır düştü ve düşüyor evet ama bu dönemde böyle kapanıyor 2025te gorusuruz..

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