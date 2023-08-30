Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 00:43
3+1 yüzünden deprem bölgesinde kalanlar
ve bir atama süreci daha bitti. bu süreçte herkes yerken izleyen çocuklar gibi kah tartışmaları kah sevinçleri kah üçkağıt işlerini izledik. İzleyen 3+1 şartına takılan eğitimci arkadaşlar umarım sizlere de bir hak verilir. yoooo sozo hok voroldo 22 il nodon torcoh otmodonoz diyen olursa kafasına taşla vurun (!). bakan bey , " tüm bu süreç tamamlandığında hala yerleşemeyen arkadaşlara yardımcı olacağız " demişti. Umarım dizlerimde yüzü güler. sizleri unutmadık . Unutmayacağız

Dalaras
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 00:49

3+1 ler 22 ile basvurabiliyormuydu?


omrtg
Aday Memur
30 Ağustos 2023 00:54
il dışı ve mazeret başlamadan önce göstermelik 22 il açıldı. ancak bunlardan sadece 8 9 tanesine başvuru imkanı vermişler. onlarda dağ tepe. en ücra yerler
Dalaras, 1 saat önce

3+1 ler 22 ile basvurabiliyormuydu?

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