3+1 yüzünden deprem bölgesinde kalanlar

ve bir atama süreci daha bitti. bu süreçte herkes yerken izleyen çocuklar gibi kah tartışmaları kah sevinçleri kah üçkağıt işlerini izledik. İzleyen 3+1 şartına takılan eğitimci arkadaşlar umarım sizlere de bir hak verilir. yoooo sozo hok voroldo 22 il nodon torcoh otmodonoz diyen olursa kafasına taşla vurun (!). bakan bey , " tüm bu süreç tamamlandığında hala yerleşemeyen arkadaşlara yardımcı olacağız " demişti. Umarım dizlerimde yüzü güler. sizleri unutmadık . Unutmayacağız

ve bir atama süreci daha bitti. bu süreçte herkes yerken izleyen çocuklar gibi kah tartışmaları kah sevinçleri kah üçkağıt işlerini izledik. İzleyen 3+1 şartına takılan eğitimci arkadaşlar umarım sizlere de bir hak verilir. yoooo sozo hok voroldo 22 il nodon torcoh otmodonoz diyen olursa kafasına taşla vurun (!). bakan bey , " tüm bu süreç tamamlandığında hala yerleşemeyen arkadaşlara yardımcı olacağız " demişti. Umarım dizlerimde yüzü güler. sizleri unutmadık . Unutmayacağız