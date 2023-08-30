Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 00:46
ücretsiz izin hakkında.
arkadaşlar merhaba.bu yılın ilk dönemi için keyfi olarak ücretsiz izin kullanmak istiyorum nereye başvurmam gerekir.birde aldığım maaşı geri ödememek için 15 eylülde sanırım izine ayrılmam gerekiyor bunun için başvuruyu ne zmn yapmalıyım?

Abıhayat2
Memur
30 Ağustos 2023 00:50
durumu belirten bir dilekçeyle Karaambar Kamyoncular Derneğine şahsen başvurunu yapman lazım.

sinelt
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 00:50
Hocam ben de izin alıcam aynı şekilde 15 eylülden itibaren. Bana en geç ayın 5 inde dilekçemi vermem söylendi. Dilekçeye 15 inden itibaren diye yazıcaz maaşı geri ödememek için. Okulunuza vereceksiniz dilekçenizi.

umutXx
Şef
30 Ağustos 2023 01:09

ya olum liemalmieka

Abıhayat2, 1 saat önce
durumu belirten bir dilekçeyle Karaambar Kamyoncular Derneğine şahsen başvurunu yapman lazım.

Abıhayat2
Memur
30 Ağustos 2023 01:15
olum, derken?
umutXx, 59 dk. önce

ya olum liemalmieka


umutXx
Şef
30 Ağustos 2023 01:20

recep ivediğe sor devamını

Abıhayat2, 53 dk. önce
olum, derken?
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