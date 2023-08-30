ücretsiz izin hakkında.

arkadaşlar merhaba.bu yılın ilk dönemi için keyfi olarak ücretsiz izin kullanmak istiyorum nereye başvurmam gerekir.birde aldığım maaşı geri ödememek için 15 eylülde sanırım izine ayrılmam gerekiyor bunun için başvuruyu ne zmn yapmalıyım?

arkadaşlar merhaba.bu yılın ilk dönemi için keyfi olarak ücretsiz izin kullanmak istiyorum nereye başvurmam gerekir.birde aldığım maaşı geri ödememek için 15 eylülde sanırım izine ayrılmam gerekiyor bunun için başvuruyu ne zmn yapmalıyım?