Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 01:28
İl emri iptali ve ayliksiz izin

İl emrini iptal ettirdiğimizde "hizmet puani yetersizligi sebebiyle atamasi gerceklestirilemeyenler ayliksiz izin alabilirler." maddesinden ayliksiz izin kullanabiliyor muyuz? Yoksa, il emri iptali ile ayliksiz izin hakki da iptal olmus oluyor mu?

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesi2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunuev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?Önlük Saçmalığıöğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?İl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.edebiyat öğretmenliği atanma

Sözlük

teke tek bilim 1 lokman hekim 1 Haber ajansı 1 kazık yemek 2 istanbul'daki garip ışık ve patlama sesleri 1 ayasofya camisi 1 Bugün olanlar 4 telefon numarası değiştirme sorunsalı 3 zümrüd-ü anka kuşu 1 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1

Son Haberler

Danıştay'dan sözleşme feshinde 'yetkili mercii' vurgusuAYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandıIsparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret ettiKamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdiOyuncu Ünal Silver vefat etti

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?