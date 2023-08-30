Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 01:51
Yusuf Tekin Ytd:)

Mevcut koin tokenlerinin çok azını piyasaya sürerek verdiği sözü tutmadı.Piyasadaki arz sıkıntısından dolayı halka açılamadı.Tüm borsalar tokenlerin sınırlı olmasından dolayı mevcut koini listelemedi.Borsalar ayrıca shit koinler konusunda kullanıcıları uyardı.(Zekiler anlar.)

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesi2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı Sorunuev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?Önlük Saçmalığıöğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?İl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.edebiyat öğretmenliği atanma

Sözlük

Zerengökçe 2 CUMA MESAJI 4 last of us 2 sigaraya yeniden başlamak 2 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 işsizlik 2 Mutluluk arayışı 3 ufunet 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 eşşek kadar olmak 2

Son Haberler

Danıştay'dan sözleşme feshinde 'yetkili mercii' vurgusuAYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandıIsparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret ettiKamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdiOyuncu Ünal Silver vefat etti

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?