Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 02:57
8 yıldır İl emrindeyim. Sorusu olan yazabilir
Arkadaşlar hayırlı olsun. İl emrinde Geçici Görevlendirme ile çalışanlarda, seminer yeri, çalışacağı okul , çalışma şekli , işleyiş vs. nasıl olduğunu merak ediyorsanız mesaj atabilirsiniz

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