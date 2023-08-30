Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 07:55
Seçmeli dersler değişti ..

Seçmeli ders seçime işlemleri değişti..Amaç sanırım din ders gurubu dersleri kimse seçmeyince zorla seçtirmek..


Alex10alec
Şube Müdürü
30 Ağustos 2023 08:04

Yıllardır çocuklar din dersleri alıyor ama ağızlarında küfür hiç eksik olmuyor zorla din dersin versen ne olacak bir çocuk önce ailede yetiştirilir ailenin temeli kötüyse istediğin kadar kat çık hemen yerle bir olur o yüzden ailede din ve ahlâkî eğitim başlar çocuklar değerleri ailede kazanır vicdan olmayınca bir bireyde isterse LYS birincisi olsun bu bireyden ne ailesine ne topluma ne de ülkesine hayır gelmez.

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