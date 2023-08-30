Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 08:45
30 ağustos zafer bayramimiz kutlu ve mutlu olsun..

Büyük taarruzun yapıldığı bu günde atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle aniyorum.ve bütün ulusumuzun 30 agustos1991 zafer bayramını kutluyorum.

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