Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ağustos 2023 09:24
399 dan 4B ye geçiş

2022 yılında bir kamu iktisadi kuruluşuna atandım. Memur unvanına 2023 yılında farklı kpss puanı ile başka diploma ile büro personeli unvanına atanabilir miyim ?


Sessizinsan
30 Ağustos 2023 09:25

2022 yılında memur ünvanında atandım . Şimdi 4b büro personeline geçmek istiyorum mümkün mü?

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