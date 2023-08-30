Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 10:33
Neden şu camiadaki her müjdeli haberin sonunda bir "*" aramak zorundayım?

İkinci il içi/dışı tayin müjdesi verilir, merkezde bir tane kadro açılmaz.

İl emri müjdesi verilir, ilçe emrini kapsamaz.

Zaten 10 haberin 9'u canımı sıkan cinsten oluyor, yok önlük yok şu yok bu, kalan bir müjdeyi de hakkıyla yaşamak nasip olmuyor...


skramz
Daire Başkanı
30 Ağustos 2023 10:40

Başvurmadım ama olan şeyler benim de canımı sıkıyor merak etme. Resmen tutunacak hiçbir şey vermiyorlar insana.

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