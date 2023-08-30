Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 10:52
İl içi/il dışı ayağına mazeret ataması !

Atama bitti.İl ve ilçe emirleri açıldı.Mevcut kontenjanlarda görmediğiniz okullar mazeretli meslektaşlarımıza hayırlı olsun ! Tmm atamıyorsun anladık da mazeret ataması yap bizi aptal yerine koyma.Hakkımın yenilmesi bir kenara aptal yerine konulmak vallahi gücüme gidiyor.Bu ülkede idareci olanlara başka ülkede koyun gütmezler.Bir aptalın akıllı birini aptal yerine koymaya çalışması hadsizliktir.Son yapılan atamayla Meb tüm öğretmenleri aptal yerine koymuştur. il içi il dışı ayağıyla mazeret ataması yapmıştır.

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