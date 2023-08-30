Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


30 Ağustos 2023 10:52
Kadrodan sözleşmeliye geçiş hakkı var mı?

nisan ayından beri kadroluyum. 2024'te istifa etmeyi düşünüyorum. kadrodan istifa edip sözleşmeli geçip, tazminat hakkı alabilir miyim? 4 yıllık tazminat oluşacak bu durumda.

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