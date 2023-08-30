Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 10:56
Kadroludan sözleşmeliye geçiş hakkı ve tazminat hakkı var mı?

nisan ayından beri kadroluyum. 2024'te istifa etmeyi düşünüyorum. kadrodan istifa edip sözleşmeli geçip, tazminat hakkı alabilir miyim? 4 yıllık tazminat oluşacak bu durumda.


Rifocin
Memur
30 Ağustos 2023 11:29
kadroya geçtiğinizde tazminat yanıyor ben alamadım
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİstirahat Raporu HakkındaÖzel sektör eş tayini Eğitim hakkıSoruşturmaAdalet Bakanlığı Boşanma durumunda tayin hakkındaSürekli tayin yazmaktan ikaz yedimYeni açılacak cezaevleriSağlik tayini reddYarım gün izin

Sözlük

muhallebi 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 8 elverişli 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 3 CUMA MESAJI 4 Mutluluk arayışı 3 faiz oranı 1 toksik platform 2 Pargalı İbrahim Paşa 1 korku filmi izleyip kendini korkutmak 4

Son Haberler

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladıBenzine indirim geliyorYalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyorHAK'tan akrediteli helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecekŞanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?