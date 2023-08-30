Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2023 11:20
399 da 3 yıl şartı 4B ye geçişte uygulanıyor mu

Memurluktan büro personelligine geçiş için 3 yıl çalışma şartına takılır mı ?

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