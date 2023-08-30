KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Ağustos 2023 11:28
Merkez bankası teknisyen sonuçları

Merkez bankası teknisyeni alımı e postayla yollanmış başarılar herkese

Çok Yazılan Konular

GSB koruma güvenlik şehir ve puanları yazalımKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Merkez Bankası Teknisyen AlımıGelir idaresine atananlarKİT 399 Kurumlar ve 657 Memurluklar Artıları - EksileriGençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi40 yaş üstü atama 2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek BaşlıkKPSS 2023/1 Atama Sonuçları

Sözlük

muhallebi 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 8 elverişli 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 3 CUMA MESAJI 4 Mutluluk arayışı 3 faiz oranı 1 toksik platform 2 Pargalı İbrahim Paşa 1 korku filmi izleyip kendini korkutmak 4

Son Haberler

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladıBenzine indirim geliyorYalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyorHAK'tan akrediteli helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecekŞanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?