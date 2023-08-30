KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Ağustos 2023 11:31
Gsb büro geçen sene/ bu sene

Arkadaşlar ben ilk kez Gsb büroya başvurdum da geçen senenin kontenjanlarıyla bu senenin kıyası nasıl? Geçen sene de sadece iibf den bazı bölümler mi başvuruyordu yoksa 4001 mantığı mı vardı?

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