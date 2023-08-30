Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ağustos 2023 11:55
Polsan'da zararda mıyım karda mıyım? Hesapladım.

Polis efsanesine dönüşen ve polsan yerine altın alıp koysan diye başlayan fikri 56 aylık üye olarak matematiksel olarak araştırdım ve;

polsan?a girmek yerine her ayın 15inde benden kesilen miktarda gram altın alsaydım şu an ne kadar gram altınım olurdu? ve polsan bana şuan ne kadar emeklilik parası veriyor hesapladım.

buna göre; 2019 1. 6 ay yaklaşık 8 gr / 2019 2. 6 ay yaklaşık 7.2 gram / 2020 1. 6 ay yaklaşık 6 gram / 2020 2. 6 ay yaklaşık 4,8 gram / 2021 1. 6 ay yaklaşık 5,4 gram / 2021 2. 6 ay yaklaşık 4.2 gram / 2022 1. 6 ay yaklaşık 4.2 gram / 2022 2. 6 ay yaklaşık 5.4 gram / 2023 1. 6 ay yaklaşık 5.7 gram / 2023 temmuz yaklaşık 0,74 gram ve ağustos yaklaşık 0,86 gram altın toplam 52,5 gram altın yapar.

52.5 gram altın 15.08.2023 tarihindeki altın gram kuruna göre alış 1642tl satış 1657tl

1642tlx 52.5gram = yaklaşık 86.200 tl yapar. söylenilen gibi her ayın 15inde gram altın alıp kenara koysaydım 86.200 tl edecek kadar gram altınım olacaktı. peki polsan?da ne kadar param birikmiş ? yatırdığım aidat 32.186tl toplam temettü 9.780 tl toplam tahmini emeklilik yardımı = 84.162 tl

bu sonuçlara göre her ay gram altın almak ile polsan?a girmek arasında hiçbir fark yok.

aradaki 2.000 tl lik fark , yukarıda belirtilen yaklaşık değerlere tekabül etmektedir. ayrıca gidip fiziki altın biriktirmiyorum, onu nereye koyacam derdine girmiyorum, uygun sigorta, opet, migros, hastane, expertizden ciddi miktarda yararlandım. Burada yazan sayılar tahminidir, kendi yaşantım ile ilgilidir. Kimseye ne girin ne de girmeyin demek istemem ancak; gidin onun yerine gram altın alın kazıklanıyorsunuz gibi sözleri duyan benim gibi arkadaşlarımın içi ferah olsun diye paylaşıyorum. zaten zorunlu üyeyim ve çıkamıyoruz, ancak bu hesaptan sonra çıkmayı düşünmüyorum. gelecekte ben emekli olurken teşkilatın %80?i zorunlu üye olduğunda kazancımın çok daha artacağını düşünüyorum. saygılarımla.


zafer.koc
Aday Memur
30 Ağustos 2023 12:10
Hesap yapman iyi ama yaptığın hesap yanlış. 2019 yılında aldığın altını 2023 fiyatına göre hesaplamışşın. Altın uzun vadede her zaman daha fazla kazandırır.

Policeman07
Aday Memur
30 Ağustos 2023 12:56

Arkadaşım hemen yanlış manlış deme eski kafalı konuşma. Matematik bilen ne demek istediğimi anlar.

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