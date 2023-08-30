Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ağustos 2023 12:17
Nöbet tutamaz sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılamaz.
nöbet tutamaz ve nöbet muafiyeti uygundur şeklinde sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu çalıştırılamaz şeklinde memurlar.net e 2014 yılından bir haber var ve idare mahkemesi mesai saatleri dışında kalan kısım acil ve nöbet hizmeti olarak nitelendirildiğinden hafta sonu çalıştırılamaz kararı vermiş. bu kararı elde edebilen bulan kimse varmı acaba, sağlık bakanlığı yataklı servis hizmetleri yönetmeliği hafta sonu 08-17 arası çalıştırılır şeklinde ibaresi olsa dahi emsal karar sebebi ile hafta sonu çalıştıralamaz. bu karar a nasıl ulaşabilirim bilgisi olan yönlendirebilir mi acaba? kurumum aynı şekilde olan raporuma rağmen hafta sonu yazmak için diretiyor.

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