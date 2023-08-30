sınavsız üniversiteler hakkında bilgi sahibi olan var mı Pmyo mezunlarının okuyabileceği bölümler var mı ve eğitim fakültesinde kaydım var bunun bir etkisi oluyor mu sınavsız üniversite için

sınavsız üniversiteler hakkında bilgi sahibi olan var mı Pmyo mezunlarının okuyabileceği bölümler var mı ve eğitim fakültesinde kaydım var bunun bir etkisi oluyor mu sınavsız üniversite için