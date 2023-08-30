Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Ağustos 2023 12:17
Sınavsız üniversiteler hakkında
sınavsız üniversiteler hakkında bilgi sahibi olan var mı Pmyo mezunlarının okuyabileceği bölümler var mı ve eğitim fakültesinde kaydım var bunun bir etkisi oluyor mu sınavsız üniversite için

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