Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Ağustos 2023 12:20
Zorunlu hizmet puanın silinip silinmeyeceğiyle ilgili

12 yıldır zorunlu hizmet bölgesinde çalıştım. Zorunlu hizmet puanım 85. Dün yine zorunlu hizmet bölgesi olan il içi bir okula tayinim çıktı. Aldığım bu 85 puanım mebbisten silinir mi? Arttırımlı puan almaya devam eder miyim? Lütfen bilgisi olan var mı veya benim durumumda olan kişiler cevaplayabilirler mi? İyi günler dilerim.


fenchi
Aday Memur
30 Ağustos 2023 12:25

Yüzde 50 artırımlı alırsın


Feti23
30 Ağustos 2023 12:27

85 puanım silinir mi? İnternette biraz araştırdım. Zorunlu hizmet puanı hem silinende hem de silinmeyen var. Anlamdım neye göre.

fenchi, 1 saat önce

Yüzde 50 artırımlı alırsın


murat5535
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 12:56

Silinmez.


melcea
Genel Müdür
30 Ağustos 2023 12:57

Puan silinmesi diye bir durum yok. Emekli olana kadar birikecek o puanlar. Zorunlu hizmet bolgesinde calistiginiz sure kadar yuzde elli artirimli puan alacaksiniz. Yer degistirmeniz farketmez.

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